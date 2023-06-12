Intel сильно упростит упаковку Core i9-13900K и Core i9-13900KS

Это поможет увеличить количество единиц на поддоне и снизить затраты на доставку. Хотя количество единиц на поддоне может варьироваться в зависимости от региона, Intel оценивает, что новая упаковка поможет увеличить количество процессоров в партии с 324 до 1620 — это в четыре раза больше, так что новая упаковка, вероятно, будет сильно проще. Инсайдеры сообщают, что компания заменит текущую упаковку на стандартный складной картон. Исходя из этого можно предположить, что Intel будет поставлять процессоры Core i9-13900K и Core i9-13900KS в обычной картонной коробке, как и другие модели Core i7 и более доступные варианты процессоров. Связано это с желанием сэкономить — сейчас продажи процессоров сильно упали и говорить о каком-то преимуществе за счёт упаковки просто смешно.