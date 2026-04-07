Intel сохранит в продаже чипы 14-го поколения

Компания Intel продолжит активно поддерживать десктопные процессоры Intel 14-го поколения, чипсеты 700-й серии и платформу LGA1700 — об этом заявил в интервью вице-президент компании Роберт Халлок, подчеркнув, что Raptor Lake остаётся важной частью стратегии и будет «в изобилии доступен» на рынке. По его словам, несмотря на выход новых поколений процессоров, платформа не исчезнет. Более того, Intel может подтолкнуть производителей материнских плат к созданию решений с одновременной поддержкой DDR4 и DDR5. Это позволит пользователям сначала выбрать более доступную память DDR4, а затем перейти на DDR5 без смены всей системы. Некоторые компании, например ASRock, уже экспериментируют с подобными платами, и в 2026 году таких решений может стать больше.

Это своего рода «мост» между поколениями памяти, который отражает уверенность Intel в актуальности платформы. Сохранение чипов 14-го поколения Intel на рынке решает сразу несколько задач. Во-первых, эти процессоры производятся по техпроцессу Intel 7, что позволяет компании продолжать загружать собственные фабрики, тогда как более новые чипы вроде Intel Arrow Lake-S в значительной степени зависят от мощностей TSMC с техпроцессами 3 нм, 5 нм и 6 нм. Во-вторых, как и предыдущее поколение Intel Alder Lake, Raptor Lake поддерживает сразу два типа памяти. Изначально это задумывалось как плавный переход на DDR5, но из-за дефицита и роста цен на неё пользователи продолжают активно выбирать DDR4 — это сохраняет высокий спрос.
Новые процессоры AMD будут поддерживать LPDDR6…
До следующего крупного обновления гибридных процессоров AMD Ryzen AI MAX ещё далеко, однако картина вокру…
Intel выпустила Xe Super Sampling третьего поколения…
Вчера Intel выпустила свежие драйверы для видеокарт Arc, и главным нововведением стало внедрение технолог…
AMD захватила 40% рынка серверных процессоров…
По данным Mercury Research, в 4 квартале 2025 года серверные процессоры AMD EPYC обеспечили компании 41,3…
Intel готовится к эре ИИ-ПК…
Президент японского подразделения Intel Макото Оно заявил, что 2026 год станет решающим для рынка ПК с по…
Новый процессор M5 Max оказался не сильно мощнее M4 Max…
Новая архитектура Fusion позволила Apple разместить больше вычислительных ядер в процессоре M5 Max. В мак…
У пользователя три раза вышел из строя AMD Ryzen 7 9800X3D…
Сегодня пользователь Reddit поделился необычным и крайне неприятным опытом — за несколько месяцев у него …
NVIDIA обогнала Apple по объёмам производства чипов…
NVIDIA официально обогнала Apple и стала крупнейшим клиентом TSMC — стремительное наращивание ИИ-инфрастр…
Процессоры Intel вскоре сильно подорожают…
Сообщается, что компания Intel уведомила своих крупнейших партнёров по рынку ПК о планируемом повышении ц…
