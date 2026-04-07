Intel сохранит в продаже чипы 14-го поколения

Компания Intel продолжит активно поддерживать десктопные процессоры Intel 14-го поколения, чипсеты 700-й серии и платформу LGA1700 — об этом заявил в интервью вице-президент компании Роберт Халлок, подчеркнув, что Raptor Lake остаётся важной частью стратегии и будет «в изобилии доступен» на рынке. По его словам, несмотря на выход новых поколений процессоров, платформа не исчезнет. Более того, Intel может подтолкнуть производителей материнских плат к созданию решений с одновременной поддержкой DDR4 и DDR5. Это позволит пользователям сначала выбрать более доступную память DDR4, а затем перейти на DDR5 без смены всей системы. Некоторые компании, например ASRock, уже экспериментируют с подобными платами, и в 2026 году таких решений может стать больше.

Это своего рода «мост» между поколениями памяти, который отражает уверенность Intel в актуальности платформы. Сохранение чипов 14-го поколения Intel на рынке решает сразу несколько задач. Во-первых, эти процессоры производятся по техпроцессу Intel 7, что позволяет компании продолжать загружать собственные фабрики, тогда как более новые чипы вроде Intel Arrow Lake-S в значительной степени зависят от мощностей TSMC с техпроцессами 3 нм, 5 нм и 6 нм. Во-вторых, как и предыдущее поколение Intel Alder Lake, Raptor Lake поддерживает сразу два типа памяти. Изначально это задумывалось как плавный переход на DDR5, но из-за дефицита и роста цен на неё пользователи продолжают активно выбирать DDR4 — это сохраняет высокий спрос.