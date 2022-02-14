Intel создаёт энергоэффективный процессор для майнинга

Intel инвестирует в технологию блокчейна с новым чипом, предназначенным для майнинга криптовалюты. Компания уделяет особое внимание устойчивости и планирует «разрабатывать наиболее энергоэффективные вычислительные технологии в мировом масштабе». Первый чип Intel, ориентированный на криптографию, который компания называет «ускорителем блокчейна», должен появиться в конце этого года. Две компании уже сделали предварительный заказ на технологию, в том числе компания по добыче биткойнов GRIID Infrastructures и Block, принадлежащая Джеку Дорси финтех-компания, ранее известная как Square. «Мы ожидаем, что наши инновации в схемах обеспечат ускоритель блокчейна, производительность которого на ватт будет более чем в 1000 раз выше, чем у обычных графических процессоров для майнинга на основе алгоритма SHA-256», — объясняет Раджа Кодури, старший вице-президент Intel, имея в виду хеширование SHA-256, алгоритм, используемый для генерации биткойнов и ряда других криптовалют.

Воздействие майнинга криптовалют на окружающую среду стало серьезной проблемой, и новый чип Intel может стать попыткой решить эту проблему. Энергоемкие майнинговые установки часто получают энергию от угольных и газовых электростанций, которые могут нанести вред окружающей среде, а также привести к высоким затратам на электроэнергию и отключениям электроэнергии в регионе. Законодатели США даже поднимали этот вопрос в Конгрессе, обсуждая, как справиться с растущим потреблением энергии, связанным с майнингом криптовалюты, и даже просили биткойн-компании раскрывать, сколько энергии они потребляют.
Комментарии и отзывы Intel
Samsung Exynos 2200 будет иметь невысокий прирост производит…
Samsung Exynos 2200 будет иметь невысокий прирост производитSamsung готовится к запуску своего последнего флагманского процессора Exynos 2200. Однако новая утечка по…
Инженерные образцы Intel Core i5-12400 на eBay отличаются от…
Инженерные образцы Intel Core i5-12400 на eBay отличаются отДовольно большая партия инженерных образцов Intel Core i5-12400 "Alder Lake" (ES) попала на eBay. I5-1240…
Логотип Snapdragon 8Gx Gen 1 просочился в интернете за неско…
Логотип Snapdragon 8Gx Gen 1 просочился в интернете за нескоЛоготип нового чипа Qualcomm был замечен на промежуточном сайте компании всего за несколько дней до больш…
Новый чипсет NPU MariSilicon X от Oppo…
Новый чипсет NPU MariSilicon X от OppoOppo только что анонсировала свой чипсет NPU MariSilicon, основанный на 6-нанометровом производственном п…
Представлены первые процессоры Intel Core 12-го поколения с …
Представлены первые процессоры Intel Core 12-го поколения с На конференции CES 2022 Intel представила процессоры Intel® Core™ 12-го поколения (под кодовым названием …
Qualcomm официально подтвердила название Snapdragon 8 Gen1…
Qualcomm официально подтвердила название Snapdragon 8 Gen1В преддверии технологического саммита по Snapdragon, Qualcomm объявила о некоторых изменениях в своей стр…
Qualcomm меняет схему именования своих флагманских SoC…
Qualcomm меняет схему именования своих флагманских SoCУ Qualcomm была довольно хорошая схема именования своих чипсетов до тех пор, пока пару лет назад ее посто…
Intel Core i5-1240P Alder Lake быстрее флагмана Tiger Lake i…
Intel Core i5-1240P Alder Lake быстрее флагмана Tiger Lake iВ Geekbench просочились новые результаты тестов процессоров Intel Alder Lake Core i7-1280P и Core i5-1240…
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100FЛучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100F
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
Обзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графикиОбзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графики
Обзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгонОбзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгон
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400FЛучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor