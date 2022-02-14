Intel создаёт энергоэффективный процессор для майнинга

Intel инвестирует в технологию блокчейна с новым чипом, предназначенным для майнинга криптовалюты. Компания уделяет особое внимание устойчивости и планирует «разрабатывать наиболее энергоэффективные вычислительные технологии в мировом масштабе». Первый чип Intel, ориентированный на криптографию, который компания называет «ускорителем блокчейна», должен появиться в конце этого года. Две компании уже сделали предварительный заказ на технологию, в том числе компания по добыче биткойнов GRIID Infrastructures и Block, принадлежащая Джеку Дорси финтех-компания, ранее известная как Square. «Мы ожидаем, что наши инновации в схемах обеспечат ускоритель блокчейна, производительность которого на ватт будет более чем в 1000 раз выше, чем у обычных графических процессоров для майнинга на основе алгоритма SHA-256», — объясняет Раджа Кодури, старший вице-президент Intel, имея в виду хеширование SHA-256, алгоритм, используемый для генерации биткойнов и ряда других криптовалют.

Воздействие майнинга криптовалют на окружающую среду стало серьезной проблемой, и новый чип Intel может стать попыткой решить эту проблему. Энергоемкие майнинговые установки часто получают энергию от угольных и газовых электростанций, которые могут нанести вред окружающей среде, а также привести к высоким затратам на электроэнергию и отключениям электроэнергии в регионе. Законодатели США даже поднимали этот вопрос в Конгрессе, обсуждая, как справиться с растущим потреблением энергии, связанным с майнингом криптовалюты, и даже просили биткойн-компании раскрывать, сколько энергии они потребляют.