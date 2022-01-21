Intel создаёт процессор для майнинга

Intel намерена войти в бизнес по добыче биткоинов. Нет, это не означает, что производитель будет создавать фермы для майнинга, хотя, вероятно, мог бы, если бы захотел. Скорее, Intel собирается производить ASIC для майнинга биткоинов (специализированная интегральная схема). В сообщении информационного издагия Tom’s Hardware говорится, что Intel собирается представить свой чип Bonanza Mine для добычи биткоинов на предстоящей Международной конференции по твердотельным схемам (ISSCC). Чип Intel будет конкурировать с чипом Bitmain, который в настоящее время является крупнейшим поставщиком оборудования для майнинга биткоинов. Еще неизвестно, как будет работать чип Intel, но, учитывая, что скорость хеширования и количество хэшей на ватт — это, по сути, единственное, что имеет значение, Intel придется неплохо потрудиться.

Но, в любом случае, благодаря своим передовым технологическим процессам и вертикальной интеграции, производитель имеет хорошие возможности для достижения успеха по сравнению с другими разработчиками биткоин-ASIC, которые полагаются на внешние литейные заводы для производства. Также стоит напомнить, что майнинг биткоинов отличается от майнинга, который вызывает хаос на рынках графических процессоров. Алгоритм майнинга биткоинов использует SHA-256, и ASIC могут быть разработаны специально для майнинга биткоинов. Однако, несмотря на то, что машины для майнинга биткоинов очень дороги и энергоемки, они все же намного лучше справляются с добычей биткоинов, чем графические процессоры. Ethereum Ethash спроектирован так, чтобы быть устойчивым к ASIC и, как следствие, более децентрализованным, отсюда и широко распространенное увлечение майнингом на GPU.
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