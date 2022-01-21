Intel создаёт процессор для майнинга

Но, в любом случае, благодаря своим передовым технологическим процессам и вертикальной интеграции, производитель имеет хорошие возможности для достижения успеха по сравнению с другими разработчиками биткоин-ASIC, которые полагаются на внешние литейные заводы для производства. Также стоит напомнить, что майнинг биткоинов отличается от майнинга, который вызывает хаос на рынках графических процессоров. Алгоритм майнинга биткоинов использует SHA-256, и ASIC могут быть разработаны специально для майнинга биткоинов. Однако, несмотря на то, что машины для майнинга биткоинов очень дороги и энергоемки, они все же намного лучше справляются с добычей биткоинов, чем графические процессоры. Ethereum Ethash спроектирован так, чтобы быть устойчивым к ASIC и, как следствие, более децентрализованным, отсюда и широко распространенное увлечение майнингом на GPU.