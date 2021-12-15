Intel станет одним из трех крупнейших клиентов TSMC в 2023 году

Intel и TSMC уже значительный период позиционируют себя как две конкурирующие компании. Однако по мере роста трудностей в производстве полупроводников их сотрудничество кажется неизбежным. Не потому, что Intel присматривается к клиентам TSMC, а из-за гонки за производством самых мелких и лучших полупроводниковых узлов. Уже известно, что Intel планирует использовать некоторые узлы TSMC для своего ускорителя Ponte Vecchio, который содержит 47 плиток. Согласно последнему отчету, Intel должна войти в тройку крупнейших клиентов TSMC.

Как отмечается в отчете, сотрудничество должно распространиться как минимум на 2-нм узел TSMC, ожидаемый в 2025 году. После этого состояние полупроводников неизвестно. У Intel есть все шансы войти в тройку крупнейших заказчиков в 2023 году и стать одним из основных источников прибыли для тайваньского гиганта.