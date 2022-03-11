Intel станет первым производителем процессоров, предлагающим 16 ядер для ноутбуков с новым чипом Core i9-12900HX

Intel работает над новой первоклассной линейкой мобильных устройств с флагманским процессором Core i9-12900HX с 16 ядрами. Этот чип был протестирован в базе данных Geekbench вместе с его первыми тестами.

Новый процессор Intel Core i9-12900HX будет иметь 16 ядер (в конфигурации 8+8), что делает этот чип первым для Intel, предлагающим такое большое количество ядер в сегменте ноутбуков. Речь идет о ноутбуке Lenovo 82TD, который должен стать абсолютным зверем с точки зрения производительности рендеринга и игр. В то время как 16-ядерные ноутбуки AMD уже существовали, они были основаны на компонентах для настольных ПК, а не на мобильных чипах. Новый процессор также будет предлагать большее количество ядер и потоков по сравнению с существующим Core i9-12900HK. 12900HK предлагает конфигурацию с 14 ядрами и 20 потоками. Таким образом, это увеличение ядра на 14% и увеличение количества потоков на 20%.

Intel установит базовую тактовую частоту для нового Core i9-12900HX на уровне 2,5 ГГц с тактовой частотой до 4,89 ГГц. Предполагается, что частота чипа после официального выпуска будет увеличена до 5,0 ГГц. Новый ноутбук Lenovo также будет оснащен графическим процессором для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, который считается самой эффективной мобильной видеокартой на рынке. GeForce RTX 3080 Ti использует новейший графический процессор NVIDIA GA103.
Комментарии и отзывы Intel
Мобильные чипы AMD Ryzen 6000 могут вывести ультрапортативны…
Мобильные чипы AMD Ryzen 6000 могут вывести ультрапортативныНа выставке CES, AMD объявила, что впервые будет использовать интегрированную графику RDNA2 , обеспечиваю…
Intel Core i3-12100F и i5-12400F Surface без эффективных яде…
Intel Core i3-12100F и i5-12400F Surface без эффективных ядеНедавно появились первые процессоры Alder Lake мощностью 65 Вт, в том числе i3-12100F, i5-12400F и i7-127…
Intel выпустит новые графические процессоры Arc Celestial в …
Intel выпустит новые графические процессоры Arc Celestial в Intel недавно обнародовала свои планы по выпуску графических карт Celestial Arc 3-го поколения, которые б…
Intel хочет, чтобы клиенты платили за дополнительные функции…
Intel хочет, чтобы клиенты платили за дополнительные функцииВерсия Linux 5.18 не будет выпущена до весны 2022 года, но это не мешает Intel поддерживать их новый меха…
MediaTek Dimensity 9000 превосходит Snapdragon 8 Gen 1 и Exy…
MediaTek Dimensity 9000 превосходит Snapdragon 8 Gen 1 и ExyПроцессоры высшего уровня от MediaTek, Qualcomm и Samsung уже официально представлены, а Snapdragon 8 Gen…
Samsung рекламирует поддержку трассировки лучей Exynos 2200…
Samsung рекламирует поддержку трассировки лучей Exynos 2200Samsung опубликовала короткое вступительное видео для Exynos 2200. Он открывается уникальной особенностью…
Intel представила новейшие разработки в сферах автономного в…
Intel представила новейшие разработки в сферах автономного вIntel в рамках Международной выставки потребительской электроники CES 2022 рассказала об успехах своего п…
Intel анонсирует процессоры Core 12-го поколения с vPro…
Intel анонсирует процессоры Core 12-го поколения с vProСегодня Intel выпустила процессоры Core 12-го поколения с vPro. Эти процессоры, выпущенные для линейки пр…
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400FЛучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor