Intel станет первым производителем процессоров, предлагающим 16 ядер для ноутбуков с новым чипом Core i9-12900HX

Intel работает над новой первоклассной линейкой мобильных устройств с флагманским процессором Core i9-12900HX с 16 ядрами. Этот чип был протестирован в базе данных Geekbench вместе с его первыми тестами.

Новый процессор Intel Core i9-12900HX будет иметь 16 ядер (в конфигурации 8+8), что делает этот чип первым для Intel, предлагающим такое большое количество ядер в сегменте ноутбуков. Речь идет о ноутбуке Lenovo 82TD, который должен стать абсолютным зверем с точки зрения производительности рендеринга и игр. В то время как 16-ядерные ноутбуки AMD уже существовали, они были основаны на компонентах для настольных ПК, а не на мобильных чипах. Новый процессор также будет предлагать большее количество ядер и потоков по сравнению с существующим Core i9-12900HK. 12900HK предлагает конфигурацию с 14 ядрами и 20 потоками. Таким образом, это увеличение ядра на 14% и увеличение количества потоков на 20%.

Intel установит базовую тактовую частоту для нового Core i9-12900HX на уровне 2,5 ГГц с тактовой частотой до 4,89 ГГц. Предполагается, что частота чипа после официального выпуска будет увеличена до 5,0 ГГц. Новый ноутбук Lenovo также будет оснащен графическим процессором для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, который считается самой эффективной мобильной видеокартой на рынке. GeForce RTX 3080 Ti использует новейший графический процессор NVIDIA GA103.