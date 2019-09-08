Intel увеличит количество ядер с помощью Cascade Lake

Корпорация Intel готовится увеличить количество ядер по всей плате, выпустив в следующем месяце новое семейство процессоров Core X "Cascade Lake-X" HEDT. Первым свидетельством этого является слайд Intel, который заявляет о росте производительности в расчете на доллар в 1,74–2,09 раза по сравнению со «Skylake-X». Микроархитектура «Cascade Lake» уже дебютировала на корпоративном рынке как процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения, и ее IPC аналогичен тактовой частоте своему предшественнику (Skylake).

Если Intel заявляет о таком повышении производительности в расчете на один доллар, это указывает лишь на значительное увеличение числа ядер по отношению к доллару (например, 16-ядерные по 999 долларов, 28-ядерные по 1999 и т. д.). К этим чипам добавляются ускорения AI, такие как DLBoost, поддержка постоянной памяти Optane DC, увеличенные тактовые частоты памяти и более высокие тактовые частоты процессора по сравнению с Core X 9000. Семейство процессоров Core X "Cascade Lake-X" дебютирует в октябре этого года.