Intel выпускает 2,5-дюймовые твердотельные накопители U2 и M2 8TB

Intel выпустила твердотельные накопители серии DC P4510, оснащенные 64-слойным TLC NAND с вертикальным расположением. Эти устройства хранения данных имеют емкость хранения до 8 ТБ.Intel предложит модели 1, 2, 4 и 8 ТБ, а также серии DC P4511 серии M2 ssds с объемом памяти 1 и 2 ТБ.Память также может доставлять до двух операций ввода-вывода в секунду (IOPS) на терабайт. С августа 2017 года мощности 1 и 2 ТБ доставляются поставщикам облачных услуг (CSP) с большим объемом, а мощности 4 и 8 Тб теперь доступны для CSP и клиентов каналов. Все емкости находятся в 2,5-дюймовом форм-факторе U.2 в формате 15 мм и использует соединение PCIe * NVMe * 3.0 x4.