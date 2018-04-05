Intel выпускает бюджетные процессоры Coffee Lake Celeron и Pentium Gold

На этой неделе мы увидели множество обзоров материнских плат B360 и H370, а также некоторые новые обновленные процессоры Coffee Lake на настольной платформе. Но Intel также представила ряд новых процессоров Celeron и Pentium Gold, бюджетный Coffee Lake.Были выпущены процессоры Pentium Gold и Celeron. Процессоры Pentium Gold представляют собой двухъядерные процессоры с поддержкой Hyper-Threading (SMT). Pentium Gold будет иметь четыре мегабайта кеша L3. Розничная цена составляет 64 доллара США.