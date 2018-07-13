Intel выпускает семейство процессоров нового поколения Xeon E

Недавно Intel объявила о выпуске нового процессора Intel Xeon E-2100. Intel Xeon E, являющийся преемником процессора Intel Xeon E3 предназначен для рабочих станций начального уровня, которые предоставляют разработчикам мощные решения для работы с однопоточными производительными приложениями, оптимизированными для обеспечения надежности и доступности.
Особенности:
- Имеют до 6 ядер и 12 потоков
- Работают на частоте до 4.7 ГГц с использованием технологии Intel Turbo Boost 2.0
- Совместимы с 64 ГБ DDR4 ECC 2666 МГц памятью
- Поддержка технологии USB * 3.1 и Thunderbolt
- Поддержка памяти Intel Optane