Intel выпускает семейство процессоров нового поколения Xeon E

Особенности:

Имеют до 6 ядер и 12 потоков

Работают на частоте до 4.7 ГГц с использованием технологии Intel Turbo Boost 2.0

Совместимы с 64 ГБ DDR4 ECC 2666 МГц памятью

Поддержка технологии USB * 3.1 и Thunderbolt

Поддержка памяти Intel Optane

Недавно Intel объявила о выпуске нового процессора Intel Xeon E-2100. Intel Xeon E, являющийся преемником процессора Intel Xeon E3 предназначен для рабочих станций начального уровня, которые предоставляют разработчикам мощные решения для работы с однопоточными производительными приложениями, оптимизированными для обеспечения надежности и доступности.