Intel выпустила стабильные обновления Spectre для Skylake

На своем веб-сайте Intel объявила о выпуске стабильных патчей для второго варианта Spectre. В настоящее время его исправления доступны только для процессоров Skylake, но Intel отмечает, что в ближайшие дни будут выполняться исправления для других процессоров.У Intel возникли проблемы с перезагрузкой предыдущих версий, которые он выпустил для второго варианта уязвимости процессора Spectre, и напомнил об этом неделю или две назад.