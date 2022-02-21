Intel выпустит новые графические процессоры Arc Celestial в 2024 году

Intel недавно обнародовала свои планы по выпуску графических карт Celestial Arc 3-го поколения, которые будут конкурировать с NVIDIA и AMD на рынке графических процессоров для ультраэнтузиастов. Запуск серии графических процессоров Arc Celestial запланирован на 2024 год, а архитектура в настоящее время находится в активной разработке. Эти карты будут нацелены на будущие флагманские карты от NVIDIA, однако в 2023/2024 годах мы должны увидеть выпуск продуктов Arc Battlemage 2-го поколения, которые могут сократить разрыв. График, которым поделилась Intel, указывает дату запуска 2024 год +, для графических процессоров Celestial, поэтому дата запуска может сместиться на 2025 год.