Intel выпустит новые процессоры с боксовым кулером в комплекте

Мы восхваляем процессоры Intel 12-го поколения с момента их выпуска, но сейчас для покупки доступны только высококачественные модели с индексом K и потреблением энергии в 125 Вт. Поскольку Intel предполагает, что покупатели i9 12900K, i7 12700K и i5 12600K пользователи будут покупать кулеры от сторонних производителей, они не поставляются в комплекте с самими процессорами. Все это обязательно изменится на следующей неделе, поскольку Intel собирается выпустить на CES большое количество моделей 12-го поколения, в том числе многие модели с TDP 65 Вт. Все эти модели должны поставляться в комплекте с кулерами, если верить информации инсайдеров. Но хороши ли они? Китайский новостной сайт NetEase протестировал один из новых кулеров с готовящимся к выпуску i5 12400 и сообщил о результатах. Новый кулер кажется хорошим шагом вперед по сравнению со старыми боксовыми кулерами.

Выглядит тестируемый кулер впечатляюще — металлический радиатор и пластиковый кожух окружены синим кольцом наверху. Создается впечатление, что это кольцо дополнительно охлаждает процессор, но это лишь визуальный эффект, естественно. Вставка с медным сердечником находится поверх ЦП, и медь является более эффективным проводником тепла, чем алюминий, который раньше использовался в недорогих кулерах Intel. В результате стресс-теста AIDA64 температура составила 73 °C при температуре окружающей среды 20 °C. Скорость вентилятора 3100 об/мин вызывает некоторое беспокойство, так как это, вероятно, довольно шумно, но помните, что стресс-тест AIDA64 представляет наихудший сценарий, поэтому при игровой нагрузке скорость оборотов будет ниже.