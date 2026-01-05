Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme получил уникальную фишку

Например, этот процессор использует подход SiP, или System-in-Package, при котором в одном корпусе объединяются несколько компонентов, включая оперативную память, накопители и другие элементы. Такое решение напоминает унифицированную архитектуру памяти Apple, где микросхемы памяти располагаются в непосредственной близости к кристаллу CPU, обеспечивая более высокую пропускную способность. Именно поэтому самая мощная конфигурация Snapdragon X2 Elite Extreme достигает 228 ГБ/сек, превосходя M5, но уступая M4 Pro с его пропускной способностью памяти на уровне 273 ГБ/сек. С другой стороны, такая плотная компоновка приводит к существенному повышению температуры на кристалле, а это, конечно, плохая новость для тонких ноутбуков без мощной системы активного охлаждения с большим радиатором.