Intel заявила о снятия с производства процессоров 9-го поколения Core X

Компания Intel заявила о прекращении производства линейки процессоров Core X серии 9-го поколения. Процесс свертывания будет происходить в течение года, и клиенты смогут разместить свои последние заказы до 22 января следующего года.

Линейка серии Core X 9-го поколения включает в себя коробочную и лоточную версии Core i7-9800K, i9-9820X, i9-9900X, i9-9920X, i9-9960X и i9-9980X. Кроме того, в список включены процессоры Xeon, которые также были построены с использованием той же архитектуры процессоров. В частности, Xeon W-2102, W-2104, W-2123, W-2125, W-2133, W-2135, W-2145, W-2155 и W-2195.

Такое решение связано с тем, что линейка процессоров технически устарела, ее уже сменил процессор 10-го поколения Cascade Lake-X. Это включает в себя Core i9-10980XE, 18-ядерный, 36-ниточный процессор. Естественно, с учетом того, что Intel теперь официально распределяет оставшиеся запасы процессоров Core-X 9-го поколения возможно, что цена на них начнет снижаться.
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