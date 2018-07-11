Intel закончит выпуск процессоров Extreme Edition

Intel может отказаться выпуска процессоров с приставкой Extreme Edition. Новость была опубликована Франсуа Пьедноэлем, бывшим сотрудником Intel, который проработал там 20 лет, работая над развитием архитектуры таких процессоров, как Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake и Kaby Lake.

В настоящее время Intel продолжает выпуск процессоров Extreme, таких как Core i9-7980 XE, но данная линейка процессоров появилась достаточно давно, еще в далеком 2009 году. И сейчас они хотят полностью сосредоточиться над выпуском процессоров семейства Silver, Gold, Platinum и т. Д.