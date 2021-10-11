Intellivision Entertainment запускает продажу наборов коробочной версии Limited Collectors

Intellivision Entertainment анонсировала первый выпуск своих физических игровых продуктов - Limited Collector's Boxed Edition Bundles - в честь долгожданной игровой консоли Amico, которая будет выпущена в ближайшие месяцы. Amico - это новая система видеоигр, которая изменит определение семейных развлечений с широким спектром игр для всей семьи, свободных от ненормативной лексики и насилия. Amico - это итальянское слово для обозначения друга - поставляется с двумя простыми в использовании контроллерами с цветным сенсорным экраном и игровым процессом для любого уровня подготовки, поэтому игроки могут по-настоящему наслаждаться игрой вместе со всеми.

Коллекционные издания Intellivision в штучной упаковке включают уникальные трехмерные карты, коллекционные монеты для каждой игры и карту RFID, которая позволяет загружать игру в цифровом виде после выхода. Игры представляют собой NFT и являются частью блокчейна, что делает их еще более долгожданными. Коллекционные коробочные издания будут выпущены ограниченным тиражом и будут доступны по цене от 79,99 долларов. Коробочные издания уже продаются и поставляются в США, Канаду и Европу.