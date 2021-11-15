Инженерные образцы Intel Core i5-12400 на eBay отличаются от квалифицированных образцов

Довольно большая партия инженерных образцов Intel Core i5-12400 "Alder Lake" (ES) попала на eBay. I5-12400 - это новый процессор среднего класса, который Intel планирует выпустить в первом квартале 2022 года. 6-ядерный / 12-поточный процессор имеет только 6 ядер производительности Golden Cove и не имеет ядер Efficiency что, вероятно, хорошо подойдет для геймеров. Каждое из шести ядер имеет 1,25 МБ кеш-памяти второго уровня, в то время как они совместно используют кеш-память третьего уровня объемом 18 МБ.

VideoCardz предупреждает, что существующие чипы ES могут иметь проблемы совместимости с материнскими платами Z690, которые присутствуют на рынке. Судя по всему, есть две версии невыпущенного i5-12400, C0 и B0, причем первая представляет собой QS или квалификационный образец, а вторая - ES или инженерный образец. Они отличаются максимальной частотой разгона - 4,40 ГГц против 4,00 ГГц. Они также отличаются кодами S-SPEC от QXDY и QYHX. Даже с производственными версиями прошивки и Intel ME материнские платы Z690 в розничной продаже, похоже, не гарантируют совместимость с этими образцами. Поэтому лучше дождаться розничных версий этих чипов.