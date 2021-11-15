Инженерные образцы Intel Core i5-12400 на eBay отличаются от квалифицированных образцов

VideoCardz предупреждает, что существующие чипы ES могут иметь проблемы совместимости с материнскими платами Z690, которые присутствуют на рынке. Судя по всему, есть две версии невыпущенного i5-12400, C0 и B0, причем первая представляет собой QS или квалификационный образец, а вторая - ES или инженерный образец. Они отличаются максимальной частотой разгона - 4,40 ГГц против 4,00 ГГц. Они также отличаются кодами S-SPEC от QXDY и QYHX. Даже с производственными версиями прошивки и Intel ME материнские платы Z690 в розничной продаже, похоже, не гарантируют совместимость с этими образцами. Поэтому лучше дождаться розничных версий этих чипов.