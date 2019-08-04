Искусственный орган зрения

Пациенту необходимо надеть смарт-очки с камерой. Получив изображение, камера транспонирует «увиденное» в инфракрасные сигналы и отправляет их на микрочип. Он транскодирует данные на имплантат, а тот, в свою очередь, отсылает их на зрительный нерв. Проведенное испытание позволило всем пяти пациентам вновь различать очертания предметов, обстановку в комнате и лица людей. Трое из пяти сумели различать буквы и читать.Для того чтобы «научить» мозг видеть, инженеры создали микрочип, который установили позади сетчатки. В зрительный нерв пациента вводится специальный имплантат, способный улавливать цифровые сигналы, а затем передавать их зрительному нерву. Последний переводит и обрабатывает изображение, посылая его в мозг.В группе подопытных было пять человек, страдающих макулодистрофией — заболеванием, приводящим к гибели фоторецепторов центральной зоны сетчатки в связи с нарушенным кровообращением. Макулодистрофия считается одним из самых распространённых причин возникновения слепоты у пожилых людей.О стоимости новинки пока неизвестно.