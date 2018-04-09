Испанский сайт публикует обзор AMD Ryzen 7 2700X

На испанском сайте был опубликован первый обзор Ryzen 7 2700X. За последние несколько недель уже произошло несколько утечек, теперь еще одно. Похоже, что они получили свой образец не от AMD, а вероятно, через партнера / дистрибьютора.Авторы не смогли запустить какие-либо игры, так как они крашились. Есть вероятность того, что они могли протестировать процессор с неправильным BIOS и отсутствием надлежащих драйверов, однако рецензент заявляет об обратном.