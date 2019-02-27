Исследователи заявили о скорой экологической катастрофе

2019-02-27, Автор - Эдуард Иванов; [77]
- Совсем скоро население Земли вырастет до 9 миллиардов, что ставит ребром вопрос обеспечения всех жителей нашей планеты необходимым количеством полезной и доступной еды - с таким заявлением выступили представители компании Bonduelle на встрече с журналистами. - Кроме того, важно не только минимизировать угрозу голода для будущих поколений за счет увеличения объемов производства, но и модернизировать производственные технологии. Если не начать менять подходы к выращиванию растительных продуктов прямо сейчас, то население Земли ждет глобальная экологическая катастрофа. Климатические изменения, сокращение разнообразия биологических видов и истощение плодородного слоя земли, в конце концов, достигнут точки невозврата и окончательно разрушат шаткое равновесие между природой и человеком.

В связи со сложившейся ситуацией, руководство компании Bonduelle опубликовало манифест о «растительной революции», призванный изменить отношение человека к планете.

- Наша глобальная задача — формирование общества, заинтересованного в технологиях, которые сокращают расход природных ресурсов и обеспечивают их возобновление, - заявляет владелец компании Кристоф Бондюэль. – Именно поэтому мы призываем к ведению экологичной и при этом эффективной аграрной политики, которая ориентируется на своевременную поставку доступных и полезных продуктов питания во все уголки планеты Земля. Мы твердо убеждены в том, что природа — наше будущее, а прибыль уже перестает быть главным движителем развития.

Первым делом, было объявлено об открытии в Москве собственного офиса, чтобы было легче решать локальные вопросы. Затем, опираясь на свой полуторавековой опыт работы, Bonduelle выделила четыре приоритетных для себя направления: развитие локального производства, применение эффективных агротехнологий, изучение потребителя и трендов в растительном питании, а также социальная ответственность и просветительская деятельность.

Для минимизации вреда почве, компания внедрила технологию севооборота, при которой проходит постоянная ротация растений для сохранения минерального состава плодородного слоя, например, после уборки кукурузы или бобовых, поля засеваются гречихой для исключения эрозии. Вместо же химических средств для уничтожения вредителей, используются… насекомые-хищники.

Снижая себестоимость продукции для российского потребителя, Bonduelle вложила 150 миллионов рублей в региональное производство: в прошлом году на фабрике в Краснодарском крае была пущена линия по производству овощей в стеклотаре, и уже весной кубанские печеная фасоль, лечо и кабачковая икра станут доступны российским покупателям. Интересно, что из-за высоких требований к качеству продуктов, диктуемых российским законодательством, компании пришлось пойти на ряд особых мер в отношении контроля вредных веществ, которые не требовались при производстве в других странах.

На сайте Bonduelle собраны около 750 рецептов из овощей, для пропаганды в нашец стране здорового питания. Компания открыла фонд имени Луи Бондюэля, благодаря которому, 260 тысяч детей узнали о правильном питании через интерактивные уроки. Часть сотрудников взяли шефство над детскими домами и домами престарелых.

Хочется верить, что проявленные инициативы действительно помогут спасти население от голода, если уж правительства стран не в состоянии справится с этим.
Автор - Артем Костенко

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