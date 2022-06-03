Июньское обновление Xbox позволяет просматривать секретные достижения

Любителям достижений понравится новое обновление на Xbox. Это связано с тем, что после нового обновления Xbox вы сможете просматривать секретные достижения, где бы вы ни играли в игру Xbox. Раньше консоль сообщала вам, что достижение является секретным, но вам приходилось искать в Интернете, чтобы выяснить, что это за ачивка. Но, начиная с этого месяца, вы можете раскрывать секретные достижения, согласно новому сообщению в блоге Xbox Wire.

Для того чтобы активировать данную функцию, откройте в игре руководство и перейдите в раздел «Игровая активность» > «Достижения». Теперь, когда вы видите секретное достижение, вы можете раскрыть такие детали, как название, описание достижения и счет игрока. И после просмотра вы можете вернуться и скрыть его или продолжить отображать детали.