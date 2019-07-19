Излучение 5G безопаснее, чем кажется

Последнее время людей все чаще предупреждают об ужасных последствиях для здоровья от беспроводных сетей 5G. Но оказывается, что заявления основаны на ошибке, допущенной ученым десятилетия назад.

Еще в 2000 году доктор Билл П. Карри провел исследование о влиянии Wi-Fi на школьный округ штата Флорида. После некоторых исследований он предупредил преподавателей, что высокочастотные электромагнитные волны могут вызвать рак мозга у тех, кто подвергается их воздействию. Отчет Карри включал диаграмму, которая показывала, что чем выше частота радиоволн, тем больше она поглощается тканями мозга. Но докторские степени Карри были в физике и электротехнике, а не в биологии или медицине. В результате он неверно истолковал диаграмму.

Люди не изобрели электромагнитное излучение. Оно излучается Солнцем, огнем, даже светлячками. Защита наших внутренних органов обеспечивается естественным кожным покровом. В России проверят влияние сетей 5G на здоровье людей. Исследователи должны будут определить уровень излучения, при котором безопасны сети 5G, а также доказать безвредность связи пятого поколения.