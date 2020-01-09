Январское предложение от Xbox Games

Пользователи подписки Xbox Live Gold в январе получат сразу четыре игры для Xbox. и Xbox 360. Они будут доступны в течении месяца.

Первая игра "Styx: Shards of Darkness" она будет доступна до 31 января. Приключения воришки гоблина Стикс в городе темных эльфов.

"Tekken 6" будет доступна до 15 января для Xbox 360. Игроки будут сражаться в турнире "Король железного кулака". Огромный выбор бойцов с уникальными приемами и комбо-ударами.

С 16 по 31 января появится "LEGO Star Wars II: The Original Trilogy". Игра доступна как для Xbox 360, так и для Xbox One.

C 16 по 15 февраля станет доступна игра "Batman: The Telltale Series". Встань на защиту города Готэм в борьбе с преступниками.