Япония планирует перейти на 14-значные номера

Министерство связи Японии обеспокоено тем, что к 2022 году 11-значные номера телефонов могут закончиться, поэтому планируется ввести 14-значный номер до конца 2021 года. Переместившись на 14 цифр можно создать 10 млрд новых номеров. Предложение уже одобрено крупнейшими операторами мобильной связи страны.

Поскольку сети Японии 5G должны быть запущены в 2020 году, количество подключенных устройств будет только значительно увеличиваться, поэтому это умный ход. С появлением сетей 5G на большем количестве рынков по всему миру другим странам, возможно, придется принять аналогичные решения, чтобы убедиться, что для каждого устройства есть свой номер.