Анонсирована японская RPG NEO: The World Ends With You, об этом заявила компания Square Enix. Ожидается выход на платформах PlayStation 4 и Nintendo Switch.

Игра NEO: The World Ends With You представлена полностью в формате 3D, а не в 2D, как оригинальная версия. По сюжету, группа подростков принимает участие в турнире "Игр Жнецов", которые проходят сразу в двух мирах: районе Сибуя в Токио и в параллельном мире Андеграунд, где они будут сражаться, выполнять миссии и так далее.