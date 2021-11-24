Японские ритейлеры используют приставки для PS5, чтобы помешать перекупщикам

Однако в Японии розничные торговцы пытаются принять меры, чтобы остановить спекулянтов. Один из этих методов заключается в написании или рисовании на коробке самой консоли. Как сообщает VGC, розничная сеть Nojima Denki начала писать имя покупателя внутри коробки PS5, а также снимать упаковку контроллера. Это в конечном итоге снижает ценность консоли, поскольку ее нельзя будет продавать как совершенно новую приставку. Они также раскрывают имя продавца, спекулянты предпочтут скрыть информацию о себе. Однако это не отпугнет некоторых спекулянтов или покупателей, которые, не возражают против того, чтобы у них не было коробки. Цель состоит в том, чтобы попытаться установить как можно больше препятствий для перекупщиков.