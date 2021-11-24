Японские ритейлеры используют приставки для PS5, чтобы помешать перекупщикам

Из-за нескольких факторов, таких как популярность и глобальная нехватка микросхем, PS5 трудно найти. Даже сегодня получить консоль Sony PS5 довольно сложно. Это означает, что это создало рынок, на котором перекупщики могут получать прибыль. Они скупают любые доступные единицы, а затем перепродают их по сильно завышенным ценам.

Однако в Японии розничные торговцы пытаются принять меры, чтобы остановить спекулянтов. Один из этих методов заключается в написании или рисовании на коробке самой консоли. Как сообщает VGC, розничная сеть Nojima Denki начала писать имя покупателя внутри коробки PS5, а также снимать упаковку контроллера. Это в конечном итоге снижает ценность консоли, поскольку ее нельзя будет продавать как совершенно новую приставку. Они также раскрывают имя продавца, спекулянты предпочтут скрыть информацию о себе. Однако это не отпугнет некоторых спекулянтов или покупателей, которые, не возражают против того, чтобы у них не было коробки. Цель состоит в том, чтобы попытаться установить как можно больше препятствий для перекупщиков.