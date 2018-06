Just Dance 2019 - Продолжение знаменитой танцевальной игры

Трейлер Just Dance 2019

Наслаждайтесь каждым моментом - вас ждет 40 новых хитов и коллекция Just Dance Unlimited, куда входит более 400 композиций

На выставке Electronic Entertainment Expo (E3) компания Ubisoft® назвала даты выхода Just Dance® 2019 - продолжения серии музыкальных видеоигр всех времен номер один. Жители Северной Америки смогут сыграть в нее 23 октября, жители Европы - 25 октября, а жители Великобритании - 26 октября 2018 года. Игра выйдет на самых популярных платформах, таких как Nintendo Switch, Wii U, Wii, Xbox One, Xbox 360 и PlayStation 4. Также было объявлено о проведении нового, пятого сезона Just Dance World Cup. В этот раз суперфинал пройдет в Бразилии в начале 2019 года.

Фрагмент треклиста, подготовленный для Е3, включает в себя следующие композиции

Finesse (ремикс) – Bruno Mars Ft. Cardi B

Bum Bum Tam Tam – MC Fioti, Future, J Balvin, Stefflon Don, Juan Magan

Bang Bang Bang – BIGBANG

Mad Love – Sean Paul, David Guetta Ft. Becky G

Shaky Shaky – Daddy Yankee

Dame Tu Cosita – El Chombo ft. Cutty Ranks

OMG – Arash Ft. Snoop Dogg

Mi Mi Mi – Hit The Electro Beat

Mama Mia – Mayra Verónica

Narco – Blasterjaxx & Timmy Trumpet

Fire – LLP Ft. Mike Diamondz и многие другие!

Just Dance 2019 подарит игрокам ощущение праздника и доступ к 40 новым композициям - от лидеров хит-парадов, таких как Finesse (ремикс) в исполнении Bruno Mars ft. Cardi B, до классики К-поп - Bang Bang Bang от BIGBANG. А те, кто хочет получить максимум удовольствия, смогут насладиться месяцем бесплатного доступа к каталогу Just Dance Unlimited, включающему в себя более 400 композиций. Данная возможность предоставляется при покупке Just Dance 2019! В этом году в создании визуального оформления игры впервые участвовали приглашенные эксперты из разных стран мира, например, художник стрит-арта Chanoir из Франции и специалисты студии Clay Animation из Испании. О других партнерах будет объявлено по мере появления информации о новых песнях.При разработке Just Dance 2019 был использован новый алгоритм, позволяющий запоминать музыкальные предпочтения пользователей, чтобы помогать в создании плейлистов и предлагать песни, которые могут понравиться тому или иному игроку. Возможности обновленного основного экрана позволят следить за новостями сообщества и узнавать о событиях Just Dance Unlimited в течение всего года. Также в игру возвращаются популярные режимы, такие как World Dance Floor (на всех платформах текущего поколения), который готовит новые сетевые испытания для 120 млн. игроков по всему миру; режим Sweat Mode, позволяющий подсчитывать сожженные калории, и режим Kids Mode, который подарит 8 новых танцев, разработанных компетентными специалистами для самых маленьких игроков.

Версии для PS4 и Xbox One поддерживают использование приложения Just Dance Controller, призванного сделать игру еще более удобной. Приложение, доступное для iOS и Android бесплатно, позволяет подсчитывать очки с помощью смартфона. Таким образом, для игры не потребуется использовать камеру.Также поклонников серии ждет новый сезон Just Dance World Cup. Суперфинал пройдет в Бразилии в начале 2019 года. Сетевой этап квалификации будет проводиться в Just Dance 2018 с 20 июля по 26 августа на Nintendo Switch™, Xbox One и PlayStation®4. Также в определенных странах этот этап пройдет на танцевальных площадках. Подробности об этапе квалификации и суперфинале скоро будут опубликованы на JustDanceWorldCup.com. Участников ждет напряженное состязание, ведь только 18 лучших игроков смогут отправиться в Бразилию. В суперфинале примет участие двукратный чемпион мира - 18-летний Умутджан Тютюнджу из Турции.