Just Dance 2019 - Продолжение знаменитой танцевальной игры

2018-06-12, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Just Dance 2019; [87]
Наслаждайтесь каждым моментом - вас ждет 40 новых хитов и коллекция Just Dance Unlimited, куда входит более 400 композиций

Трейлер Just Dance 2019

На выставке Electronic Entertainment Expo (E3) компания Ubisoft® назвала даты выхода Just Dance® 2019 - продолжения серии музыкальных видеоигр всех времен номер один. Жители Северной Америки смогут сыграть в нее 23 октября, жители Европы - 25 октября, а жители Великобритании - 26 октября 2018 года. Игра выйдет на самых популярных платформах, таких как Nintendo Switch, Wii U, Wii, Xbox One, Xbox 360 и PlayStation 4. Также было объявлено о проведении нового, пятого сезона Just Dance World Cup. В этот раз суперфинал пройдет в Бразилии в начале 2019 года.

Just Dance 2019 подарит игрокам ощущение праздника и доступ к 40 новым композициям - от лидеров хит-парадов, таких как Finesse (ремикс) в исполнении Bruno Mars ft. Cardi B, до классики К-поп - Bang Bang Bang от BIGBANG. А те, кто хочет получить максимум удовольствия, смогут насладиться месяцем бесплатного доступа к каталогу Just Dance Unlimited, включающему в себя более 400 композиций. Данная возможность предоставляется при покупке Just Dance 2019! В этом году в создании визуального оформления игры впервые участвовали приглашенные эксперты из разных стран мира, например, художник стрит-арта Chanoir из Франции и специалисты студии Clay Animation из Испании. О других партнерах будет объявлено по мере появления информации о новых песнях.

Фрагмент треклиста, подготовленный для Е3, включает в себя следующие композиции

  • Finesse (ремикс) – Bruno Mars Ft. Cardi B
  • Bum Bum Tam Tam – MC Fioti, Future, J Balvin, Stefflon Don, Juan Magan
  • Bang Bang Bang – BIGBANG
  • Mad Love – Sean Paul, David Guetta Ft. Becky G
  • Shaky Shaky – Daddy Yankee
  • Dame Tu Cosita – El Chombo ft. Cutty Ranks
  • OMG – Arash Ft. Snoop Dogg
  • Mi Mi Mi – Hit The Electro Beat
  • Mama Mia – Mayra Verónica
  • Narco – Blasterjaxx & Timmy Trumpet
  • Fire – LLP Ft. Mike Diamondz и многие другие!
При разработке Just Dance 2019 был использован новый алгоритм, позволяющий запоминать музыкальные предпочтения пользователей, чтобы помогать в создании плейлистов и предлагать песни, которые могут понравиться тому или иному игроку. Возможности обновленного основного экрана позволят следить за новостями сообщества и узнавать о событиях Just Dance Unlimited в течение всего года. Также в игру возвращаются популярные режимы, такие как World Dance Floor (на всех платформах текущего поколения), который готовит новые сетевые испытания для 120 млн. игроков по всему миру; режим Sweat Mode, позволяющий подсчитывать сожженные калории, и режим Kids Mode, который подарит 8 новых танцев, разработанных компетентными специалистами для самых маленьких игроков.

Версии для PS4 и Xbox One поддерживают использование приложения Just Dance Controller, призванного сделать игру еще более удобной. Приложение, доступное для iOS и Android бесплатно, позволяет подсчитывать очки с помощью смартфона. Таким образом, для игры не потребуется использовать камеру.
Также поклонников серии ждет новый сезон Just Dance World Cup. Суперфинал пройдет в Бразилии в начале 2019 года. Сетевой этап квалификации будет проводиться в Just Dance 2018 с 20 июля по 26 августа на Nintendo Switch™, Xbox One и PlayStation®4. Также в определенных странах этот этап пройдет на танцевальных площадках. Подробности об этапе квалификации и суперфинале скоро будут опубликованы на JustDanceWorldCup.com. Участников ждет напряженное состязание, ведь только 18 лучших игроков смогут отправиться в Бразилию. В суперфинале примет участие двукратный чемпион мира - 18-летний Умутджан Тютюнджу из Турции.


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