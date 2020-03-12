К выходу готовится большой телевизор Xiaomi Mi TV 5 Pro

Напомним, что в конце прошлого года в продажу поступили умные телевизоры Xiaomi Mi TV 5 Pro. До сегодняшнего дня были доступны только варианты диагональю 55 и 65 дюймов, которые были оценены в $525 в $710 соответственно. Завтра же в продажу поступит еще одна версия, которая оснащена 75 дюймами и была оценена в $1430.

Напомним, что телевизор может похвастаться панелью на основе квантовых точек, разрешением 4K, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, 108-процентным охватом цветового пространства NTSC, процессором Amlogic T972, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, поддержкой декодирования 8K, поддержкой технологии MEMC для динамической компенсации качества изображения, четырьмя динамиками и поддержкой технологий DTS-HD и Dolby Audio.