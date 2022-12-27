KINGMAX анонсировала память Horizon DDR5 с поддержкой AMD EXPO

Компания KINGMAX анонсировала память Horizon DDR5 с поддержкой AMD EXPO. Новейшая память Horizon DDR5 представлена модулями с частотой 5200, 5600 и 6000 МГц. Задержка памяти составляет CL36 с рабочим напряжением 1,25 В. KINGMAX Horizon DDR5 протестирована и полностью оптимизирована для платформы Intel Raptor Lake и чипсета Z790 13-го поколения, а также AMD Ryzen 7000. Для быстрого разгона модули памяти поддерживают функцию Intel XMP 3.0 и поставляются с оптимизацией AMD EXPO. Отвод тепла обеспечивает алюминиевый радиатор.

Память KINGMAX Horizon DDR5 появится в продаже в ближайшее время. Доступный объем включает модули емкостью 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ.