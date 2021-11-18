KIOXIA представляет серию портативных твердотельных накопителей EXCERIA PLUS

KIOXIA, мировой лидер в области решений для памяти, сегодня объявила о запуске серии портативных твердотельных накопителей EXCERIA PLUS, выпуск которых запланирован на ноябрь. Портативные твердотельные накопители серии вмещают до 2 ТБ данных в новом компактном корпусе размером с ладонь и закругленном дизайне. Совместимость с несколькими хост-устройствами, включая ПК, смартфоны, планшеты и игровые консоли, делает эти портативные твердотельные накопители подходящими для мобильных пользователей и создателей контента, которым требуется высокоскоростная передача больших файлов данных.

Серия портативных твердотельных накопителей EXCERIA PLUS использует флэш-память KIOXIA BiCS FLASH 3D и предлагает линейку емкостей 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Обладая максимальной скоростью последовательного чтения 1050 МБ/с, новая серия оснащена разъемом USB Type-C с интерфейсом USB 3.2 Gen2, позволяющим быстро передавать видео 4K и фотографии с высоким разрешением. Каждый портативный твердотельный накопитель EXCERIA PLUS также включает в себя кабели от Type-C до A и от Type-C до C, чтобы обеспечить работу накопителя как в существующих, так и в устаревших системах. Кроме того, портативные твердотельные накопители EXCERIA PLUS используют алюминиевый корпус, который обеспечивает эффективное рассеивание тепла при тяжелых рабочих нагрузках, обладает высокой ударопрочностью и совместим с испытаниями на падение MIL-STD. Пользователи также могут использовать программное обеспечение управления KIOXIA SSD Utility для защиты паролем ценных данных.
Комментарии и отзывы KIOXIA EXCERIA PLUS
Обзор Goodram UME3 Eco Friendly (UME3-0640EFR11). Эко-френдл…
Обзор Goodram UME3 Eco Friendly (UME3-0640EFR11). Эко-френдлОсобенностью изучаемого сегодня флеш-накопителя Goodram UME Eco Friendly стало использование биоразлагаем…
ADATA представляет новый твердотельный накопитель IM2P33E8 P…
ADATA представляет новый твердотельный накопитель IM2P33E8 PКомпания ADATA Technology, ведущий производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND и …
GOODRAM представила внешний SSD-накопитель HX100 с интерфейс…
GOODRAM представила внешний SSD-накопитель HX100 с интерфейсSSD HX100 является следующим в линейке GOODRAM внешним твердотельным накопителем. Новый HX100 — это еще л…
KIOXIA представляет серию портативных твердотельных накопите…
KIOXIA представляет серию портативных твердотельных накопитеKIOXIA, мировой лидер в области решений для памяти, сегодня объявила о запуске серии портативных твердоте…
Lexar представила твердотельный накопитель NVMe Professional…
Lexar представила твердотельный накопитель NVMe ProfessionalКомпания Lexar представила твердотельный накопитель NVMe Professional NM800. Новинка использует высокоско…
MSI выпускает твердотельный NVMe M.2 накопитель Spatium M390…
MSI выпускает твердотельный NVMe M.2 накопитель Spatium M390Компания MSI объявила о выпуске высокоскоростного твердотельного накопителя линейки Spatium M390 использу…
SK hynix представила энергоэффективный накопитель Gold P31 е…
SK hynix представила энергоэффективный накопитель Gold P31 еSK hynix дополняет линейку твердотельных накопителей серии Gold P31 представив модель на 2 ТБ. …
Новый твердотельный накопитель SEAGATE GAME DRIVE FOR XBOX…
Новый твердотельный накопитель SEAGATE GAME DRIVE FOR XBOX Сегод…
Обзор ADATA SC685P 500 GB. Расширение памяти для игр в Sony PlayStation 5 и Xbox Series XОбзор ADATA SC685P 500 GB. Расширение памяти для игр в Sony PlayStation 5 и Xbox Series X
Обзор Corsair MP600 CORE 1TB (CSSD-F1000GBMP600COR). М.2 накопитель с PCIe 4.0Обзор Corsair MP600 CORE 1TB (CSSD-F1000GBMP600COR). М.2 накопитель с PCIe 4.0
Обзор Verbatim Store 'n' Go Mini 512 ГБ (Verbatim 53236). Компактный и быстрый внешний дискОбзор Verbatim Store 'n' Go Mini 512 ГБ (Verbatim 53236). Компактный и быстрый внешний диск
Обзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
Обзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний дискОбзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний диск
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor