KIOXIA представляет серию портативных твердотельных накопителей EXCERIA PLUS

KIOXIA, мировой лидер в области решений для памяти, сегодня объявила о запуске серии портативных твердотельных накопителей EXCERIA PLUS, выпуск которых запланирован на ноябрь. Портативные твердотельные накопители серии вмещают до 2 ТБ данных в новом компактном корпусе размером с ладонь и закругленном дизайне. Совместимость с несколькими хост-устройствами, включая ПК, смартфоны, планшеты и игровые консоли, делает эти портативные твердотельные накопители подходящими для мобильных пользователей и создателей контента, которым требуется высокоскоростная передача больших файлов данных.

Серия портативных твердотельных накопителей EXCERIA PLUS использует флэш-память KIOXIA BiCS FLASH 3D и предлагает линейку емкостей 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Обладая максимальной скоростью последовательного чтения 1050 МБ/с, новая серия оснащена разъемом USB Type-C с интерфейсом USB 3.2 Gen2, позволяющим быстро передавать видео 4K и фотографии с высоким разрешением. Каждый портативный твердотельный накопитель EXCERIA PLUS также включает в себя кабели от Type-C до A и от Type-C до C, чтобы обеспечить работу накопителя как в существующих, так и в устаревших системах. Кроме того, портативные твердотельные накопители EXCERIA PLUS используют алюминиевый корпус, который обеспечивает эффективное рассеивание тепла при тяжелых рабочих нагрузках, обладает высокой ударопрочностью и совместим с испытаниями на падение MIL-STD. Пользователи также могут использовать программное обеспечение управления KIOXIA SSD Utility для защиты паролем ценных данных.