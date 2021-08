KRAFTON объявляет список команд для европейского гранд-финала PCS5 в PUBG

KRAFTON, Inc., создатели PUBG: BATTLEGROUNDS, объявили 16 команд, которые примут участие в европейском гранд-финале PCS5. Победители онлайн-турнира получат львиную долю призового фонда в размере более 250 000 долларов, а также “автоматом” место в квалификации для участия в глобальном чемпионате PUBG в конце этого года. Составы квалифицировались для участия в мероприятии либо через прямые приглашения, либо через региональные квалификационные игры.

Прямые приглашения

BBL Esports, Digital Athletics, ENCE, FaZe Clan, Natus Vincere, Team Liquid и Virtus.pro

Квалификации

Западная Европа: Vanir, HEROIC, The Last Dance

Восточная Европа: Question Mark, Tokyo Manji Gang и EXhalatioN

Ближний Восток и Африка: SuperMassive Blaze, Gear Up, Galakticos

Обзор плей-офф матчей Западной Европы

Обзор плей-офф матчей Ближнего Востока и Африки

Обзор плей-офф матчей Восточной Европы

Испытание «Выбирай!»

В гранд-финале примут участие следующие киберспортивные команды по PUBG:Матчи гранд-финалов европейского PCS5 пройдут 18-19 сентября, 25-26 сентября и 2-3 октября. Начало — в 19:00 (МСК).Это был насыщенный уик-энд, поскольку 24 команды Западной Европы сражались лицом к лицу за главный приз — квалификацию в европейский гранд-финал PCS5. Несмотря на то что Vanir отставали от других команд по количеству убийств, они завершили уик-энд с тремя куриными обедами, круто победив в последних двух матчах. Команды из Дании возглавили таблицу лидеров, когда HEROIC и The Last Dance заняли последние два места в регионе. Entropiq Gaming будут разочарованы, пропустив этот раз, особенно после отличной игры Naylup, совершившего впечатляющие 38 убийств.Поклонники были в предвкушении плей-офф матчей Ближнего Востока и Африки, и регион не разочаровал. Борьба между несколькими высококлассными составами была напряженной: SuperMassive Blaze, Gear Up и Galakticos возглавили чарты и вышли в европейский гранд-финал PCS5. LAHZA из SuperMassive Blaze показал выдающуюся игру, совершив 31 убийство и 14 ассистов. Во время гранд финала команды со всей Европы будут опасаться этого опытного стрелка.После трех дней увлекательной игры Question Mark, Tokyo Manji Gang и EXhalatioN заняли первые места в рейтинге плей-офф Восточной Европы. Это был уик-энд, полный высококлассного киберспорта PUBG, и некоторые из лучших игроков региона сразились друг с другом, чтобы попытаться оставить свой след. Fragger из Academy of Death SHROWWWWWW выделился, совершив впечатляющие 26 убийств, а Salik из EXhalatioN был сразу за ним с 24 килами.Испытание «Выбирай!» возвращается на PCS5, где у фанатов будет возможность заработать игровые награды, правильно предсказав исход каждого регионального турнира. Поклонники могут делать свои прогнозы, используя купоны для голосования, которые получают при покупке тематических внутриигровых предметов PCS5 или при просмотре турниров. Тридцать процентов выручки от продаж предметов с PCS5 будут разделены непосредственно с участвующими командами. Дополнительные детали испытания «Выбирай!» на PCS5 будут объявлены в ближайшее время.