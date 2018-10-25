Как разработчики видео игр зарабатывают миллионы

В 2018 году коммерциализация продолжает преобладать над творчеством в игровой индустрии. Раньше на вершину игрового олимпа пробивались мечтатели, которые намеревались воплощать собственные идеи в реальность, а теперь компьютерными и азартными играми заведуют исключительно бизнесмены, желающие обогащаться из года в год. Разумеется, каждому человеку нужны деньги на жизнь, но иногда палка достаточно сильно перегибается.

«Казино» для каждого

Как известно, лутбоксы представляют собой виртуальные сундуки с таинственными предметами, которые не так просто заполучить. Главная особенность заключается в том, что за подобные сундуки нужно платить деньги. По этой причине лутбоксы превратились в большую проблему для подавляющего большинства рядовых геймеров. Скандал с лутбоксами начался после официального релиза игры Battlefront 2, разработчики которой предлагали пользователям приобретать контейнеры, чтобы уравновесить баланс сил. Сама игра стоила 60 долларов, но в ней еще была встроена система, которая побуждала игроков платить, если они заинтересованы в победе. Таким образом, моментально поднялась шумиха, вследствие чего, разработчик избавился от лутбоксов. К сожалению, это был не конец истории.

Еще одна загвоздка - если игрок покупает виртуальный контейнер, то он получает дополнительные вещи случайным образом. Другими словами, если человек приобретает лутбокс, то он может получить предмет или остаться ни с чем в том случае, если контейнер окажется пустым. Таким образом, видео игры становятся азартными играми, подталкивая геймеров к незапланированным тратам, потому что они намерены завладеть крутым мечом и одолеть противников. Некоторые придерживаются мнения о том, что подобная схема сильно напоминает легальное «казино», доступное для любого пользователя вне зависимости от его возраста.

Бельгийский регулятор был в курсе этой ситуации, поэтому решил начать собственное расследование. В результате, эксперты проанализировали несколько игровых развлечений разных жанров, в которых была реализована система с платными сундуками. Детальный анализ осуществлялся на основе разных критериев.

Это кажется невероятным, но подобные системы монетизации, которые делают компьютерные шутеры и аркады азартными, присутствуют в популярных видео играх. На основании этого факта, бельгийское правительство приняло решение приравнять игровые сундуки к азартным играм. Разработчик уже получил указание от властей о том, что пришла пора навсегда распрощаться с лутбоксами. Если требование не будет выполнено, то впоследствии заведут уголовное дело с последующим справедливым наказанием в виде тюремного срока или штрафа. Власти 15 стран не остались в стороне и тоже начали предпринимать усилия для решения общей проблемы, которая мешает геймерам наслаждаться игровым процессом. Местные регуляторы по-своему планируют бороться с лутбоксами после детального анализа ситуации.

Многие считают, что скрещивать обычные видео игры с азартными играми чревато пагубными последствиями, поэтому делать этого не нужно. Дело в том, что эти разновидности развлечений вполне могут иметь разный возрастной ценз. Большинство компьютерных игр доступно с 12-16 лет, в то время как более взрослые развлечения в игровых клубах доступны исключительно совершеннолетним. Чтобы лишний раз не пробуждать в подростках тягу к азарту, суть лутбоксов необходимо как-минимум переработать.

Особенности микротранзакций

Не стоит отрицать тот факт, что сундуки - это вершина айсберга по сравнению с микротранзакциями. В настоящее время разработчики заинтересованы в создании игры-сервиса. Раньше надо было один раз заплатить деньги и заполучить понравившуюся игру, чтобы принимать участие в ней неограниченное количество раз. Издатели добавляют новые методы с целью удержания геймеров и мотивируя их снова вернуться в игровой мир.

Впоследствии развлечение становится ежедневной работой, потому что разработчики предлагают массу всевозможных бонусов для наиболее активных пользователей. Также некоторые игры отличаются встроенными системами прогрессии, из-за которых геймерам приходится выполнять повторяющиеся задания с целью увеличения собственных ресурсов для дальнейшего прохождения. Естественно, никто не заставляет пользователя тратить время на подобную рутину, но с течением времени у него появляется желание быть впереди конкурентов.

Разработчики предусмотрели этот момент и внедрили специальные "таймсейверы". Если игрок не желает проходить однотипные уровни, а хочет заполучить все и сразу, то есть возможность приобрести нужные ресурсы и предметы путем перевода собственных денег издателям. Таким образом, ценник игры составляет 60 долларов, но это еще не все затраты, которые придется понести амбициозным геймерам при прохождении уровней.

Ярким примером является игра Shadow of War. Здесь необходимо собрать собственную армию, состоящую из орков, для атаки на крепость и защиты Средиземья. Главная трудность - армию нужно собирать с нуля, а на это дело потребуется немало времени. По этой причине издатель Monolith добавил оригинальные лутбоксы. В каждом таком контейнере содержатся уникальные орки, которых можно задействовать при новой атаке на врага. Их сила поистине огромна. Если игрок хочет сэкономить время, тогда ему придется потратить деньги. После того, как игровое сообщество не скупилось на жесткую критику, создатели Shadow of War изменили свое творение.

"Косметический донат" считается одним из безобидных разновидностей транзакций. Речь идет о продаже украшений и костюмов геймерам за реальные денежные средства. Впрочем, результаты опроса показывают, что большинство игроков совсем не против приобретения косметических вещей.

С одной стороны, такой вид микротранзакций может показаться весьма безобидным, потому что многие игроки заинтересованы в кардинальной смене внешности действующего персонажа. Пользователи соглашаются на подобный донат для того, чтобы выделиться среди оппонентов. Некоторым участникам игры Dark Souls приходится собирать броню, которая относится к одному набору, с целью создания крутого внешнего облика. Таким образом, геймеры могут украшать не только своего персонажа, но и оружие, которым пользуются в боях.

Похоже, разработчики уже давно почувствовали вкус "легких" денег и теперь заинтересованы в том, чтобы получать их на постоянной основе. Тем более, аудитория геймеров, предпочитающих азартные игры, постоянно растет и каждый из них заинтересован в достижении успеха. Теперь же за свое превосходство над противниками приходится расплачиваться деньгами.