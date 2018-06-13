Как выбрать USB-накопитель

С появлением флешек, другие накопители информации перестали быть актуальными. Такая популярность изделий обусловлена их компактностью, большим объемом памяти, высокой скоростью доступа к данным. Бесспорно, USB-накопители удобны в использовании, так как приступить к работе можно сразу, без необходимости устанавливать дополнительные драйверы и программное обеспечение.
Многие крупные компании давно перестали использовать диски, которые постоянно выходят из строя и покупают флешки оптом для всех сотрудников.
Выбирать USB-накопитель необходимо тщательно, обращая внимание на объем памяти, дизайн, скорость работы, функциональность.
Объем памяти
Совершая покупку, специалисты советуют особое внимание уделить объему памяти. Используемая единица измерения - гигабайт (Гб).
Классификация флешек, по объему:
- До 4 Гб – считают устаревшими и наименее функциональными, подойдет для работы с текстом и минимальным количеством фотографий.
- 8-16 Гб – рекомендуется для хранения документов, фотографий и несколько видеороликов с хорошим разрешением.
- Более 32 Гб – подойдет для людей, которым постоянно необходимо пользоваться большими объемами информации.
- 64 Гб и более – такой вариант очень функциональный, но имеет один минус – высокая цена.
Скорость
Скорость измеряется в мегабайтах в секунду и бывает двух типов:
- чтения;
- записи.
Для работы с объемными данными такой параметр, несомненно, важен.
Скорость, в зависимости от модели накопителя, может составлять от 3 до 50 Мб/с.
Дизайн
Внешний вид современных USB флешек разнообразен. Можно легко подобрать нужный цвет и исполнение. Для любителей нестандартного дизайна подойдет флешка визитка, которую можно вложить в любой кошелек. Также есть варианты в виде миниатюрных героев кино, животных, оригинальных предметов. Если преподнести такой накопитель в подарок, положительная реакция обеспечена.
Перед покупкой, необходимо проверить, чтобы нестандартный корпус не мешал подключению.
Материал
В качестве обрамляющего материала производители используют:
- Пластик – самое популярное и дешевое сырье. Применяя этот материал, производители могут добиться практически любой формы и цвета. Прочность конструкции в нормальных условиях хорошая, но удары и падения могут привести к повреждениям.
- Металл – справится с ударами, пылью, загрязнениями. Такие модели имеют солидный вид и относятся к премиум-классу.
- Дерево – сложно обрабатывать, редко встречаются, дорого стоят, но аутентичный внешний вид компенсирует недостатки.
- Резина - выдержит удары, защищает от влаги.
Дополнительные функции
Высокая конкуренция подтолкнула к новым решениям в производстве накопителей. Например, популярная на сегодняшний момент флешка браслет постоянно будет под рукой.
На полках магазинов можно наблюдать разнообразные модели имеющие:
- водонепроницаемый корпус;
- блокировку вирусных данных;
- сканер отпечатка пальца;
- резервное копирование;
- дополнительное сжатие данных;
- поддержка OTG;
- ударостойкий корпус.
Такие удобные дополнения обязательно сделают жизнь владельца флешки лучше.