Как выбрать USB-накопитель

2018-06-13, Автор - Ленар Хайруллин; [88]

С появлением флешек, другие накопители информации перестали быть актуальными. Такая популярность изделий обусловлена их компактностью, большим объемом памяти, высокой скоростью доступа к данным. Бесспорно, USB-накопители удобны в использовании, так как приступить к работе можно сразу, без необходимости устанавливать дополнительные драйверы и программное обеспечение.

Многие крупные компании давно перестали использовать диски, которые постоянно выходят из строя и покупают флешки оптом для всех сотрудников.

Выбирать USB-накопитель необходимо тщательно, обращая внимание на объем памяти, дизайн, скорость работы, функциональность.

Объем памяти

Совершая покупку, специалисты советуют особое внимание уделить объему памяти. Используемая единица измерения - гигабайт (Гб).

Классификация флешек, по объему:

  • До 4 Гб – считают устаревшими и наименее функциональными, подойдет для работы с текстом и минимальным количеством фотографий.
  • 8-16 Гб – рекомендуется для хранения документов, фотографий и несколько видеороликов с хорошим разрешением.
  • Более 32 Гб – подойдет для людей, которым постоянно необходимо пользоваться большими объемами информации.
  • 64 Гб и более – такой вариант очень функциональный, но имеет один минус – высокая цена.

Скорость

Скорость измеряется в мегабайтах в секунду и бывает двух типов:

- чтения;

- записи.

Для работы с объемными данными такой параметр, несомненно, важен.

Скорость, в зависимости от модели накопителя, может составлять от 3 до 50 Мб/с.

Дизайн

Внешний вид современных USB флешек разнообразен. Можно легко подобрать нужный цвет и исполнение. Для любителей нестандартного дизайна подойдет флешка визитка, которую можно вложить в любой кошелек. Также есть варианты в виде миниатюрных героев кино, животных, оригинальных предметов. Если преподнести такой накопитель в подарок, положительная реакция обеспечена.

Перед покупкой, необходимо проверить, чтобы нестандартный корпус не мешал подключению.

Материал

В качестве обрамляющего материала производители используют:

  • Пластик – самое популярное и дешевое сырье. Применяя этот материал, производители могут добиться практически любой формы и цвета. Прочность конструкции в нормальных условиях хорошая, но удары и падения могут привести к повреждениям.
  • Металл – справится с ударами, пылью, загрязнениями. Такие модели имеют солидный вид и относятся к премиум-классу.
  • Дерево – сложно обрабатывать, редко встречаются, дорого стоят, но аутентичный внешний вид компенсирует недостатки.
  • Резина - выдержит удары, защищает от влаги.

Дополнительные функции

Высокая конкуренция подтолкнула к новым решениям в производстве накопителей. Например, популярная на сегодняшний момент флешка браслет постоянно будет под рукой.

На полках магазинов можно наблюдать разнообразные модели имеющие:

- водонепроницаемый корпус;

- блокировку вирусных данных;

- сканер отпечатка пальца;

- резервное копирование;

- дополнительное сжатие данных;

- поддержка OTG;

- ударостойкий корпус.

Такие удобные дополнения обязательно сделают жизнь владельца флешки лучше.


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