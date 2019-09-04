Как выбрать подарочную флешку?

2019-09-04, Автор - Владимир Байзаров; [84]
В век высоких технологий хранение информации все чаще доверяют различным облачным сервисам, однако и простые физические носители продолжают развиваться. В последние годы пользователи устали от однообразного дизайна, который предлагают производители, а потому невероятно популярными стали USB-флешки с оригинальным дизайном. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению многообразия данного носителя информации, заметим, что выгоднее покупать USB флешки оптом и у проверенного производителя.

Самыми классическими USB-флешками считаются модели в металлическом корпусе. Еще интереснее они смотрятся, если сдобрены кожаными вставками. Подобные модели могут пригодиться серьезным компаниям и бизнесменам, которые дорожат репутацией. Обычно подобный материал позволяет нанести логотип лазерной гравировкой, тампонопечатью или полноцветной UV печатью. О них мы и поговорим далее.

Лазерная гравировка считается наиболее оптимальным выбором – она быстрая, точный и долговечная. Здесь достаточно сказать, что логотип вообще будет невозможно стереть. В случае с тампонопечатью краска наносится мягким тампоном, который обычно изготавливается из резины. Данный вид печати позволяет нанести логотип на поверхность почти любой формы. УФ-печать также позволяет нанести УФ-отверждаемые чернила на дерево, металл, пластик и искусственную кожу.

При выборе USB-флешки следует определится между стандартом носителя: USB 2.0 и USB 3.0. В пользу более нового стандарта говорит его более высокая скорость: если в USB 2.0 скорости передачи данных достигает 480 Мбит/с, то USB 3.0 работает до 10 раз быстрее (до 4,8 Гбит/с). При этом флешки формата стандарта USB 3.0 работают в режиме полного дуплекса, то есть, может передавать информацию в двух направлениях. USB 2.0 передает информацию лишь в одном направлении. Наконец, самое главное, разница в цене между флешками старого и нового стандарта не такая уж и большая. Впрочем, решать вам.

Разобравшись с техническими моментами, перейдем к видам подарочным или сувенирных USB-флешек. На данный момент они выполняются из разных материалов (металлические, пластиковые, деревянные, резиновые, силиконовые, кожаные, стеклянные), разных форм (флешка-браслет, флешка-буклет, флешка-ручка, флешка-брелок) и с разным функционалом (флешки с чипом, светящиеся флешки и даже водонепроницаемые флешки). Самое приятное, что, определившись со стандартом, ёмкостью, материалом, формой и особенностью флешки, вы сможете нанести на нее любой логотип или изображение. Сложно представить человека, который не обрадовался бы такому подарку.


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