Какие роутеры для геймеров актуальны в 2024 году? Дом.ру от битве за скорость

ASUS ROG Rapture GT-AXE16000

По данным Дом.ру, объем трафика компьютерных онлайн-игр вырос на 40% с 2022 по 2024 годы, а мобильных игр - на 61%. Доля геймеров в абонентской базе увеличилась в два раза по сравнению с 2020 годом. В мире, где онлайн-гейминг стал неотъемлемой частью жизни миллионов, выбор правильного роутера может стать ключом к победе, а некорректный подбор устройства - причиной досадного поражения. В 2024 году российский рынок предлагает геймерам ряд устройств, способных удовлетворить даже самых требовательных пользователей. Эксперты Дом.ру подготовили обзор нескольких интересных моделей.Модель роутера, которая подходит для гейминга – это специализированное сетевое устройство, разработанное с учетом потребностей современных геймеров. В отличие от стандартных роутеров, модели для гейминга оптимизированы для обеспечения минимальной задержки, стабильного соединения и приоритизации игрового трафика. Эти устройства обычно обеспечивают широкое и стабильное покрытие, оснащены более мощными процессорами, несколькими антеннами для повышения пропускной способности и скорости и увеличенным объемом памяти, что позволяет им справляться с высокими нагрузками, характерными для онлайн-игр.Ключевые особенности роутеров, которые подойдут геймерам, включают в себя специализированное программное обеспечение для управления сетевым трафиком, возможность создания выделенных каналов для игровых устройств, поддержку последних стандартов Wi-Fi для максимальной скорости и дальности действия, а также расширенные возможности настройки и оптимизации сети. Многие модели также предлагают дополнительные функции, такие как встроенные VPN-сервисы и усиленную защиту от DDoS-атак. В 2024 году рынок игровых роутеров в России предлагает ряд высокопроизводительных устройств, среди которых мы выбрали пять актуальных моделей в разных ценовых сегментах.И открывает наш рейтинг ASUS с роутером ROG Rapture GT-AXE16000, который представляет собой флагманскую модель бренда, ориентированную на геймеров и энтузиастов сетевых технологий. Сердцем устройства является мощный процессор Broadcom BCM4916. Поддержка современного стандарта Wi-Fi и нескольких диапазонов позволяет разнести подключенные устройства по разным частотам, минимизировав конфликты между ними и снизив риск задержек.

Netgear Nighthawk RAXE500

Технология ASUS RangeBoost Plus значительно увеличивает зону покрытия, а встроенный игровой акселератор приоритизирует игровой трафик и снижает задержки: это позволяет настроить роутер так, чтобы в первую очередь он обрабатывал именно нужный вам трафик - например, от вашей любимой игры. Поддержка AiMesh позволяет легко расширить сеть при необходимости.Примерно в этом же ценовом диапазоне находится Netgear Nighthawk RAXE500. Этот мощный трехдиапазонный роутер предлагает высокую производительность для требовательных пользователей. Устройство имеет достаточно оперативной памяти для эффективной маршрутизации и обработки большого числа подключенных устройств. Технология управления сетевыми ресурсами DynamicQoS оптимизирует сетевой трафик, обеспечивая плавную работу даже при высоких нагрузках. Эта технология улучшает пользовательский опыт, помогает минимизировать задержки в таких сценариях, как онлайн-игры, и может применяться для контроля перегруженности сети или улучшения качества видеостриминга, что в итоге повышает общую производительность интернет-соединения. Также в роутере предусмотрена комплексная защита сети, а возможность агрегации портов позволяет дополнительно увеличить пропускную способность для особо требовательных задач.

TP-Link Archer AX11000

TP-Link Archer AX11000 – это трехдиапазонный игровой роутер, предлагающий высокую производительность и специализированные игровые функции. Встроенный игровой акселератор оптимизирует сетевой трафик и снижает задержки в играх. Антенны с усилителями сигнала обеспечивают расширенное покрытие, а поддержка VPN-сервера и клиента добавляет гибкости в использовании.

Linksys Hydra Pro 6E

Linksys Hydra Pro 6E – это современный трехдиапазонный роутер, предлагающий высокую производительность и поддержку новейших стандартов. Технология Intelligent Mesh позволяет легко создать бесшовную сеть при использовании дополнительных устройств Linksys.

TP-Link EX710

Hydra Pro 6E способен поддерживать более 80 одновременно подключенных устройств, что делает его отличным выбором как для игр, так и для умного дома. Удобное приложение Linksys обеспечивает простое управление сетью и настройку устройства.А вот TP-Link EX710, представленный провайдером цифровых услуг Дом.ру, ориентирован на более широкую игровую аудиторию и предлагает оптимальное соотношение цены и производительности. Зона покрытия EX710 составляет до 120 квадратных метров благодаря технологии Beamforming, которая улучшает направленность сигнала. А технологии OFDMA и MU-MIMO, которые роутер также поддерживает, снижают риск задержек и улучшают пропускную способность. Роутер способен поддерживать до 200 одновременно подключенных устройств, что делает его отличным выбором для больших домохозяйств.

TP-Link EX710 не только предлагает высокую производительность, но и демонстрирует растущий фокус индустрии на потребности геймеров. При приобретении этого роутера пользователи получают эксклюзивный промокод для популярного многопользовательского онлайн-шутера Battle Teams 2, который предоставляет VIP+ статус на 30 дней и уникальное игровое оружие – снайперскую винтовку Kar98K из серии «Сокровище».Само появление EX710 в линейке является частью более широкой стратегии Дом.ру по развитию экосистемы услуг для геймеров. Эта стратегия основана на растущей значимости игрового сегмента.

В конечном итоге, выбор роутера, который подходит для геймеров в 2024 году, требует взвешенного подхода, учитывающего не только технические характеристики, но и специфику современного гейминга. При оценке устройств стоит обратить внимание на ряд ключевых аспектов, которые могут существенно повлиять на качество игрового опыта.Именно поэтому идеальный роутер для геймера — это устройство, которое не только отвечает техническим требованиям, но и соответствует индивидуальным потребностям пользователя, учитывает специфику его игровых предпочтений, размер и планировку дома или квартиры, а также перспективы развития домашней сети. Внимательный анализ доступных опций и соотнесение их с личными приоритетами позволит сделать выбор, который обеспечит комфортный и бесперебойный игровой процесс на годы вперед.