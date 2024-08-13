Какие роутеры для геймеров актуальны в 2024 году? Дом.ру от битве за скорость

По данным Дом.ру, объем трафика компьютерных онлайн-игр вырос на 40% с 2022 по 2024 годы, а мобильных игр - на 61%. Доля геймеров в абонентской базе увеличилась в два раза по сравнению с 2020 годом. В мире, где онлайн-гейминг стал неотъемлемой частью жизни миллионов, выбор правильного роутера может стать ключом к победе, а некорректный подбор устройства - причиной досадного поражения. В 2024 году российский рынок предлагает геймерам ряд устройств, способных удовлетворить даже самых требовательных пользователей. Эксперты Дом.ру подготовили обзор нескольких интересных моделей.
Модель роутера, которая подходит для гейминга – это специализированное сетевое устройство, разработанное с учетом потребностей современных геймеров. В отличие от стандартных роутеров, модели для гейминга оптимизированы для обеспечения минимальной задержки, стабильного соединения и приоритизации игрового трафика. Эти устройства обычно обеспечивают широкое и стабильное покрытие, оснащены более мощными процессорами, несколькими антеннами для повышения пропускной способности и скорости и увеличенным объемом памяти, что позволяет им справляться с высокими нагрузками, характерными для онлайн-игр.
Ключевые особенности роутеров, которые подойдут геймерам, включают в себя специализированное программное обеспечение для управления сетевым трафиком, возможность создания выделенных каналов для игровых устройств, поддержку последних стандартов Wi-Fi для максимальной скорости и дальности действия, а также расширенные возможности настройки и оптимизации сети. Многие модели также предлагают дополнительные функции, такие как встроенные VPN-сервисы и усиленную защиту от DDoS-атак.
В 2024 году рынок игровых роутеров в России предлагает ряд высокопроизводительных устройств, среди которых мы выбрали пять актуальных моделей в разных ценовых сегментах.
ASUS ROG Rapture GT-AXE16000
И открывает наш рейтинг ASUS с роутером ROG Rapture GT-AXE16000, который представляет собой флагманскую модель бренда, ориентированную на геймеров и энтузиастов сетевых технологий. Сердцем устройства является мощный процессор Broadcom BCM4916. Поддержка современного стандарта Wi-Fi и нескольких диапазонов позволяет разнести подключенные устройства по разным частотам, минимизировав конфликты между ними и снизив риск задержек.
Технология ASUS RangeBoost Plus значительно увеличивает зону покрытия, а встроенный игровой акселератор приоритизирует игровой трафик и снижает задержки: это позволяет настроить роутер так, чтобы в первую очередь он обрабатывал именно нужный вам трафик - например, от вашей любимой игры. Поддержка AiMesh позволяет легко расширить сеть при необходимости.
Netgear Nighthawk RAXE500
Примерно в этом же ценовом диапазоне находится Netgear Nighthawk RAXE500. Этот мощный трехдиапазонный роутер предлагает высокую производительность для требовательных пользователей. Устройство имеет достаточно оперативной памяти для эффективной маршрутизации и обработки большого числа подключенных устройств. Технология управления сетевыми ресурсами DynamicQoS оптимизирует сетевой трафик, обеспечивая плавную работу даже при высоких нагрузках. Эта технология улучшает пользовательский опыт, помогает минимизировать задержки в таких сценариях, как онлайн-игры, и может применяться для контроля перегруженности сети или улучшения качества видеостриминга, что в итоге повышает общую производительность интернет-соединения. Также в роутере предусмотрена комплексная защита сети, а возможность агрегации портов позволяет дополнительно увеличить пропускную способность для особо требовательных задач.
TP-Link Archer AX11000
TP-Link Archer AX11000 – это трехдиапазонный игровой роутер, предлагающий высокую производительность и специализированные игровые функции. Встроенный игровой акселератор оптимизирует сетевой трафик и снижает задержки в играх. Антенны с усилителями сигнала обеспечивают расширенное покрытие, а поддержка VPN-сервера и клиента добавляет гибкости в использовании.
Linksys Hydra Pro 6E
Linksys Hydra Pro 6E – это современный трехдиапазонный роутер, предлагающий высокую производительность и поддержку новейших стандартов. Технология Intelligent Mesh позволяет легко создать бесшовную сеть при использовании дополнительных устройств Linksys.
Hydra Pro 6E способен поддерживать более 80 одновременно подключенных устройств, что делает его отличным выбором как для игр, так и для умного дома. Удобное приложение Linksys обеспечивает простое управление сетью и настройку устройства.
TP-Link EX710
А вот TP-Link EX710, представленный провайдером цифровых услуг Дом.ру, ориентирован на более широкую игровую аудиторию и предлагает оптимальное соотношение цены и производительности. Зона покрытия EX710 составляет до 120 квадратных метров благодаря технологии Beamforming, которая улучшает направленность сигнала. А технологии OFDMA и MU-MIMO, которые роутер также поддерживает, снижают риск задержек и улучшают пропускную способность. Роутер способен поддерживать до 200 одновременно подключенных устройств, что делает его отличным выбором для больших домохозяйств.
TP-Link EX710 не только предлагает высокую производительность, но и демонстрирует растущий фокус индустрии на потребности геймеров. При приобретении этого роутера пользователи получают эксклюзивный промокод для популярного многопользовательского онлайн-шутера Battle Teams 2, который предоставляет VIP+ статус на 30 дней и уникальное игровое оружие – снайперскую винтовку Kar98K из серии «Сокровище».
Само появление EX710 в линейке является частью более широкой стратегии Дом.ру по развитию экосистемы услуг для геймеров. Эта стратегия основана на растущей значимости игрового сегмента.
В конечном итоге, выбор роутера, который подходит для геймеров в 2024 году, требует взвешенного подхода, учитывающего не только технические характеристики, но и специфику современного гейминга. При оценке устройств стоит обратить внимание на ряд ключевых аспектов, которые могут существенно повлиять на качество игрового опыта.
Именно поэтому идеальный роутер для геймера — это устройство, которое не только отвечает техническим требованиям, но и соответствует индивидуальным потребностям пользователя, учитывает специфику его игровых предпочтений, размер и планировку дома или квартиры, а также перспективы развития домашней сети. Внимательный анализ доступных опций и соотнесение их с личными приоритетами позволит сделать выбор, который обеспечит комфортный и бесперебойный игровой процесс на годы вперед.