Камера Canon EOS-1D X Mark III засветилась в сети

Недавно были представлены топовые камеры Nikon D6 и Sony a9 II, а потому от компании Canon ждут ответа в виде зеркальной камеры Canon EOS-1D X Mark III. Сегодня стало известно, что новинка не выйдет в этом году. Если верить источнику, камеру оснастят 28,1-Мп полнокадровым датчиком изображения CMOS, двумя новыми процессорами DIGIC 9, системой стабилизации изображения, поддержкой серийной съемки со скоростью до 30 кадров в секунду, а также большим и ярким экраном. Официальная презентация Canon EOS-1D X Mark III состоится в феврале следующего года.