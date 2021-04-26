Камера Canon EOS R3 получит 45-Мп сенсор

Сетевые источники раскрыли характеристики репортажной беззеркальной камеры Canon EOS R3, разработка которой была официально подтверждена в середине апреля. Итак, камеру оснастят датчиком изображения разрешением 45 Мп, функцией Pixel Shift, автофокусировкой нового поколения Quad-Pixel, возможностью записывать видео с частотой кадров 60 к/с и с поддержкой автофокуса Quad-Pixel, серийной съемкой 20 к/с с механическим затвором и 30 к/с с электронным, новой системой баланса белого и возможностью записывать RAW-видео в разрешении 8K при 30к/с. Ориентировочная цена Canon EOS R3 и дату полноценной презентации источники пока не приводят.