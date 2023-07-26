Камера Canon EOS R5 Mark II получит 60-Мп сенсор

В сети появились первые подробности о полнокадровой беззеркальной камере Canon EOS R5 Mark II, официальный релиз которой ожидается в начале 2024 года. Итак, камеру оснастят 60-Мп датчиком изображения, возможностью записывать видео в разрешении 8K при 60 кадрах в секунду, улучшенным радиатором охлаждения, который позволит записывать видео в 8К в RAW без перегрева, а также функциями искусственного интеллекта для автофокусировки. Ранее сообщалось, что Canon EOS R5 Mark II получит новейший DPAF-сенсор и возможность вывода видео 8K и 120к/с через интерфейс HDMI на монитор-рекордер. Ориентировочная цена камеры не раскрывается.

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