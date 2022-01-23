Камера Canon EOS R5 поступила в продажу

Гибридная камера Canon EOS R5 была запущена в США и стоит примерно 4499 долларов. Новая камера обеспечивает съемку кинематографического видео в формате 8K (8192x4320 пикселей) в 60 кадров в секунду, а также позволяет снимать неподвижные изображения со скоростью до 20 кадров в секунду, а ее функция Dual Pixel CMOS AF II «может отслеживать движения движущихся транспортных средств за доли секунды». Она разработана для кинематографистов, мультимедийных журналистов, а также опытных любителей. Canon EOS R5 C оснащен 45 МП полнокадровой CMOS-матрицей в сочетании с процессором обработки изображений Digic X.

EOS R5 C предлагает улучшенную стабилизацию изображения. Возможности подключения камеры включают двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth для быстрой передачи изображений. Камера Canon EOS R5 C поддерживает запись HDR в форматах Hybrid Log Gamma (HLG) и Perceptual Quantization (PQ). Новинка имеет встроенный охлаждающий вентилятор, встроенный в корпус, который отводит тепло, облегчая непрерывную видеосъемку.
Комментарии и отзывы Canon EOS R5
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