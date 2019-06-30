Камера Canon PowerShot G7X Mark III засветилась в сети

В сети обнаружились подробности и характеристики фотокамеры Canon G7X PowerShot Mark III, которая еще не была представлена официально. Камере прочат старый 20-Мп датчик BSI CMOS дюймового формата, новый процессор Digic 8 из полнокадровой беззеркалки EOS R, серийную съёмку в формате RAW со скоростью до 30 кадров в секунду и запись 4K-видео, запись Full HD-видео при 120 кадров/с, модулями Wi-Fi и Bluetooth, объектив с диафрагмой f/1,8–f/2,8, 4,2х оптическим зумом и стабилизацией, а также размеры 105,5:60,9:41,4 мм и массу в 304 грамма.