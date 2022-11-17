Камера Leica Q2 Ghost оценена в $5795

Компания Leica выпустила новую версию полнокадровой камеры Leica Q2, которая получила название «Ghost». Новинка была создана в сотрудничестве с сайтом о часах Hodinkee. От стандартной версии новинка отличается серой воловьей кожей, верхней крышкой и объективом со специальной серой расцветкой, отсутствием красного логотипа и ремешком из серой плетёной пряжи. Новинка будет доступна для покупки в следующем месяце по цене в 5795 долларов. Тираж составляет 2000 экземпляров.

Напомним, что Leica Q2 характеризуется 47.3 Мп полнокадровой CMOS-матрицей, чипом Maestro II Image Processor, несъемным объективом Summilux 28mm f/1.7 ASPH. Lens, OLED-видоискателем разрешением 3.68 Мп, 3-дюймовым Touchscreen LCD-дисплеем, диапазоном светочувствительности ISO 50-50000, диапазоном выдержек от 1/40000 до 60с, серийной съемкой до 20к/с, поддержкой Bluetooth LE и Wi-Fi, размерами 130:80:92 мм и массой 720 граммов.