Камера Nikon Z5 с 24-Мп сенсором оценена в $1399

Компания Nikon представила беззеркальную полнокадровую фотокамеру Nikon Z5, которая появится в продаже в августе по цене 1400 долларов. Новинку оснастили 24,3 Мп КМОП-сенсором (размеры 35,9:23,9 мм), процессором Expeed 6, возможностью снимать видео в 4К при 30, 25 и 24 кадрах в секунду, диапазоном светочувствительности ISO 100–51200, расширяемым до ISO 50–102400, 273-точечной системой гибридного автофокуса, пятиосевой системой стабилизации с эффективностью в пять ступеней экспозиции, корпусом из магниевого сплава с защитой от пыли и влаги, двумя слотами SD/SDHC/SDXC (UHS-II), модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, портом USB 3.2 Gen1, интерфейсом micro-HDMI и 3,2-дюймовым подвижным сенсорным дисплеем.