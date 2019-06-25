Камера Panasonic S1H получит стабилизатор изображения

Примерно месяц назад компания Panasonic официально объявила о существовании полнокадровой беззеркальной камеры S1H Cine, которая ориентирована на видеосъемку. Сообщалось, что камера сможет снимать видео с разрешением 6K, кадровой частотой 24 к/с и соотношением сторон кадра 3:2 или в 5,9K, 30 fps и соотношением 16: 9. В разрешении C4K/4K кадровая частота составит 60 к/с, а представление цвета будет 10-битным. Также заявлены кривые V-Log / V-Gamut и динамический диапазон в 14 ступеней. Сегодня была подтверждена еще одна важная характеристика – стабилизатор изображения. Выход Panasonic S1H ожидается осенью этого года.