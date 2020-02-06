Камеру Canon EOS 850D показали на фото

Сетевые источники поделились фотографиями зеркальной камеры Canon EOS 850D, официальный дебют которой должен состояться до конца этого месяца. Камере прочат датчик изображения на 24,1 Мп, процессор DIGIC 8, систему автофокуса с 45 крестообразными точками, возможность записи видео в разрешении 4K с кадровой частотой 30 к/с по всей ширине датчика, серийную съемку 7 к/с (7,5 к/с в режиме Live View), поворотный трехдюймовый сенсорный дисплей, а также корпус с размерами 131,0:102,6:76,2 мм и массой в 515 г.