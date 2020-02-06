Камеру Canon EOS 850D показали на фото

2020-02-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Canon EOS 850D; [126]
Сетевые источники поделились фотографиями зеркальной камеры Canon EOS 850D, официальный дебют которой должен состояться до конца этого месяца. Камере прочат датчик изображения на 24,1 Мп, процессор DIGIC 8, систему автофокуса с 45 крестообразными точками, возможность записи видео в разрешении 4K с кадровой частотой 30 к/с по всей ширине датчика, серийную съемку 7 к/с (7,5 к/с в режиме Live View), поворотный трехдюймовый сенсорный дисплей, а также корпус с размерами 131,0:102,6:76,2 мм и массой в 515 г.


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