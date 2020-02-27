Камеру Canon EOS R7 выпустят в 2021 году

Компания Canon уже успела представить в начале этого года топовую зеркальную камеру Canon EOS-1D X Mark III, беззеркальную 8К-камеру Canon EOS R5, а также несколько новых объективов для байонетов RF. Если верить сетевым источникам, сейчас японский гигант работает над новой беззеркальной камерой с APS-C матрицей и тремя объективами для байонета RF. Речь идет о камере Canon EOS R7, которая должна прийти на смену репортажной APS-C модели Canon EOS 7D Mark II, выпущенной в далеком 2014 году. К сожалению, релиз новинки состоится только в следующем году.