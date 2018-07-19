Камеру Fujifilm XF10 рассекретили накануне анонса

Сетевые источники опубликовали рендеры и характеристики камеры Fujifilm XF10, официальный дебют которой должен состояться уже сегодня. Сообщается, что новинка будет построена на датчике изображения формата APS-C разрешением 24,2 Мп. Также известно о объективе с фокусным расстоянием 18,5 мм (ЭФР 28 мм) и максимальной диафрагмой F/2,8, поддержке функции Digital Teleconverter Capture, моделирующей использование объективов с ЭФР 35 и 50 мм, 3-дюймовом сенсорном жидкокристаллическом дисплее, модулях Wi-Fi и Bluetooth, 11 профилях, эмулирующих различные фотопленки, и 19 художественных фильтрах, а также возможности снимать 4K-видео с кадровой частотой 15 к/с. Габариты камеры равны 112,5:64,4:41,0 мм, а вес – 280 граммам. Цена Fujifilm XF10 в Британии составит 449 фунтов.