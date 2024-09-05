Камеру GoPro Hero 13 Black оценили в 400 долларов

Компания GoPro пополнила ассортимент экшн-камер моделями GoPro Hero и Hero 13 Black, которые оценены в 200 и 400 долларов соответственно. Старшая модель оснащается 27-Мп датчиком оптического формата 1/1,9-дюйма с соотношением сторон 8:7, записью видео в разрешении 5,3K до 120 к/с или до 400 к/с в разрешении 720p, записью 10-битного видео в режиме High Dynamic Range с профилем G-Log, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, магнитными креплениями, более быстрой зарядкой, улучшенной на 10% автономностью, совместимостью с тремя новыми объективами и поддержкой стабилизации HyperSmooth 6.0. Младшая модель GoPro Hero характеризуется временем автономной работы до 155 минут при съёмке видео в разрешении 1080p с 30 к/с, записью видео в 4K при 30 к/c и 2,7K при 60 к/c.

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