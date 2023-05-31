Капитализация NVIDIA превысила триллиард долларов

Во вторник утром стоимость (всех) акций компании NVIDIA временно превысили отметку в один триллион долларов, а рыночная капитализация компании, естественно, продолжает расти благодаря стремительному внедрению генеративного искусственного интеллекта в продукты как крупных, так и малых технологических компаний. Инструменты искусственного интеллекта составляют основную часть последних презентаций на конференциях Google I/O и Microsoft Build, а чипы NVIDIA являются ключевыми в системах компаний, стремящихся создавать продукты с применением искусственного интеллекта.

Рыночная капитализация NVIDIA превысила отметку в триллион долларов с открытием торгов во вторник, 30 мая,, когда цена акции составила немного более 405 долларов. Стоит отметить, что за всю историю человечества всего 6 технологических компаний попадали в список триллиардеров, но задержаться в этом клубе довольно трудно — собственно, сама NVIDIA довольно быстро список покинула. По завершении торгов цена акции снизилась до 401.11 долларов после достижения пика около в 419 долларов. Это означает, что рыночная капитализация NVIDIA сейчас составляет всего около 992 миллиардов долларов. При этом нужно понимать, что в последнем квартальном финансовом отчёте NVIDIA отчиталась о прибыли в 2 миллиарда долларов — и это лишь прибыль за три месяца с начала года. То есть за год прибыль составит примерно 8 миллиардов, и это в период, когда мир переживает сложное экономическое состояние.