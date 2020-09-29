Карты NVIDIA GeForce RTX 3080 дают сбой во время игры

Запуск NVIDIA GeForce RTX 3080 был сопряжен с проблемами, в том числе с перекупщиками, которые уничтожили запасы до того, как их смогли достать реальные покупатели.

Если вы пропустили первую волну карт, то вы можете посчитать себя удачливым, так как появились сообщения о том, что некоторые карты GeForce RTX 3080 от партнеров NVIDIA по системным платам испытывают проблемы со стабильностью и вылетают на рабочий стол во время игры.

Проблемы связаны с разогнанными картами GeForce RTX 3080 на заводе таких брендов, как EVGA, Gigabyte, MSI, Zotac и других. Это связано с тактовой частотой, карты вылетают из игр когда отметка достигает выше 2 ГГЦ. Данные модели, похоже, используют больше более дешевых POSCAP вместо более дорогих MLCC, что потенциально может привести к более низкому качеству подачи энергии на графический процессор.